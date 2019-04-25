” فان ديك ” يطيح بـ ” صلاح ” في نهاية الدوري الإنجليزي

ماجد محمد(صدى):

كشفت رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين في إنجلترا عن قائمة نهائية تضم 6 لاعبين، مرشحين للتتويج بلقب الأفضل والتي من المتوقع الإعلان عنه قريباً مع اقتراب نهاية الدوري الإنجليزي .

وكشفت القائمة ان اللاعب المصري ” محمد صلاح ” حامل اللقب الموسم الماضي خارج القائمة هذه المرة ، بينما أصبح زميليه في ليفربول “فيرجل فان دايك ” ، والسنغالي ” ساديو ماني ” حد المرشحين بقوة لها .

ويعد “فان دايك ” من اهم المرشحين ، إذ قدم أداء استثنائيا في الدوري الممتاز منذ انتقاله من ساوثمبتون إلى ليفربول في مطلع 2018.

كما تضم القائمة 3 لاعبين من مانشستر سيتي متصدر البطولة هم رحيم سترلنغ وسيرخيو أغويرو وبيرناردو سيلفا، إلى جانب إيدن هازارد نجم تشلسي.

ويتوقع الجميع فوز ” فان دايك ” الذي غير الخط الخلفي لليفربول منذ قدومه وجعله اكثر صلابة وتنظيم ، وفي حال تتويجه باللقب سيكون أول مدافع يصنع هذا الإنجاز منذ فعلها جون تيري تشلسي في عام 2004، ومن قبلهما بول ماكغارث عام 1993 لاعب أستون فيلا .