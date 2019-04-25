بعد منعه من دخول غرفة الأشعة.. عربي ينهال بالضرب المبرح على ممرضة حامل 

عمان(صدى):

اعتدى أردني بالضرب على ممرضة حامل في مستشفى الولادة، حيث اتضح من خلال الكشف الطبي على الممرضة المعتدى عليها أنه يوجد تورم في الجهة اليسرى من الوجه، وآثار إحمرار في الذارع الأيسر.

وأجرت الممرضة فحوصات طبية من خلال عمل سونار رحمي للجنين وجاءت نتيجته مرضية باستثناء وجود انقباضات رحمية استلزمت دخول الممرضة الى المستشفى للملاحظة.

وحاولت الممرضة المعتدى عليها، والحامل في الأسبوع الـ 18، تنبيه المعتدي إلى أن الدخول إلى غرفة الأشعة لغير المرضى ممنوع، وأن زوجته تخضع لكامل الرعاية الصحية غير أنه أصرّ على الدخول معتدياً على الممرضة التي كانت تقوم بدورها انطلاقاً من التعليمات الواردة بهذا الشأن.

ومن جهتها، استهجنت جمعية التمريض الاعتداء على الممرضة، موضحة أنها ستتابع الإجراءات القانونية كافة بحق المعتدي، بعدما سُجلت قضية بالواقعة في مخفر الشويخ الصناعية.