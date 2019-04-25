وزير الاقتصاد: الفرص الاستثمارية في المملكة كثيرة وتجاوزنا التحديات

عادل الحربي(صدى):

كشف وزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري أنه تم إدخال 8 معاملات مالية إلى السوق المالي السعودي بدعم القطاع الخاص.

وقال التويجري في كلمة له على هامش مؤتمر القطاع المالي إن المملكة لم تكن في حصانة من الصدمات التي تواجه العالم منذ عقد الخمسينيات، لكنها تجاوزت تلك التحديات بمرونة وأبرز مخرجاتنا رؤية 2030.

وأضاف أن الفرص الاستثمارية في السعودية كثيرة، وهذا المنطق مبني على أدلة، وسنستمر في الحوار مع العالم لجلب الاستثمارات المستدامة للمملكة، وأولوياتنا تكمن في توفير بيئة ملائمة للاستثمارات الأجنبية والقطاع الخاص بأنماط جديدة.