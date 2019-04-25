بالصور.. الشاشات اللمسية في طرازات لكزس تحدث ضجة كبيرة في عالم السيارات 

طوكيو (صدى):

سلطت الأضواء على طرازات لكزس في الأونة نظراً للمستوى الراقي الذي تقدمه في جانب الراحة والتصميم الداخلي بالإضافة إلى صلابة القطع وطول عمرها، حيث إن نظام المعلومات والترفيه لم يكن أبداً إحدى النقاط التي تتميز بها الشركة اليابانية، حتى مع وجود العديد من التحديثات، حيث تم تصنيف نظام لكزس المعلوماتي بالإجماع كواحد من الأسوأ في قطاع السيارات الفاخرة.

وأضافت الشركة الأم للكزس (تويوتا) أندرويد أوتو إلى عدد قليل من طرازاتها، ولكن ليست هناك أية خطط الآن للإعلان عن إضافة أندرويد أوتو، لأن عملاء الشركة غالباً ما يستخدمون الآيفون، على الرغم من الرغبة المستمرة من السوق في دمج المزيد من التكنولوجيا والأنظمة المختلفة في السيارات، وهو ما يدل على ضيق أفق المسئولين في الشركة اليابانية.

وحول نظام الترفيه الحالي من لكزس يتم التحكم به عن بعد عن طريق لوحة لمسية، وهو الأمر الذي يجعل عملية التنقل في واجهة المستخدم أمراً شاقاً خصوصاً أثناء القيادة بالمقارنة مع الحلول الأخرى التي تقدمها الشركات المنافسة.

ويشار إلي أن العملاء يفضلون الشاشات اللمسية، لأنه أمر بديهي وسهل ويقدم حلاً مباشراً وعملياً، لذلك نبحث هذا الأمر حالياً بشكل مكثف.

وكانت لكزس في السابق تقدم نظام المعلومات والترفيه مع شاشة لمسية على جميع طرازاتها وذلك قبل الانتقال إلى النظام الحالي، فقط طراز GX 460 ولا يزال يستخدم شاشة تعمل باللمس بينما تستخدم جميع طرز لكزس الأخرى لوحة تحكم لمسية منفصلة.