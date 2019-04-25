شباب يعتدون على حارس مدرسة بالغرفة المخصصة له في الكامل

مكة المكرمة(صدى):

اعتدى مجموعة من الشباب على أحد حرّاس مدارس البنات بمحافظة الكامل بالضرب؛ وذلك داخل الغرفة المخصصة له.

حيث تم إقفال باب الغرفة عليه من الداخل دون أي مراعاة لأنظمة وقوانين الدولة، منتهكين بذلك حرمة المبنى المدرسي.

وعن تفاصيل الواقعة، قدم شباب لمدرسة البنات بالمضحاة؛ وذلك بغرض الاعتداء على حارس المدرسة الذي كانت بينه وبينهم خلافات سابقة الأمر الذي دعاهم لضربه ضربا مبرحا.

ونقل حارس المدرسة لمستشفى الكامل على يد أحد السائقين التابعين لإدارة التعليم، ومن ثم تم نقله لمستشفى الملك عبدالعزيز بالزاهر والذي لا يزال منوّما بها حتى هذه اللحظة.

وفيما يتعلق بحالته الصحية، تبيّن بعد الكشف على حالته إصابته بكسرين في الأسنان إضافة إلى خضوعه لـ 20 غرزة في الرأس.

ومن جانبه ناشد حارس المدرسة مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، بأخذ حقه ورد اعتباره من قبل هؤلاء المعتدين الذين لم يراعوا حرمة المكان وضربوا بالأنظمة والقوانين عرض الحائط.