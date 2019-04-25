لاكازيتا : ” جوفينكو ” ينافس رونالدو عبر الهلال

نواف السالم(صدى):

احتفت صحيفة ” لاكازيتا ديللو سبورت ” الإيطالية بهدف ” سيباستيان جوفينكو ” مهاجم الهلال الذي أحرزه امام الإستقلال الإيراني في دوري أبطال آسيا أمس الثلاثاء ، ليقود الهلال للفوز .

وقال الصحيفة : اذا استمر البرتغالي كريستيانو رونالدو في استعمار اوروبا ، بعد فوزه ببطولات في ثلاث دول مختلفة ” انجلترا واسبانيا ، وايطاليا ” ، فإن جوفينكو يحاول قهر كامل القارات .

وأضافت : لاعب يوفنتوس السابق الذي يلعب مع الهلال في السعودية ، وصل إلى مستوى قياسي يمكنه التباهي به في كرة القدم لإيطالية ، حيث أحرز اللاعب الملقب بـ ” فورميكا اتوميكا – النمل الخارق ” .. في مسابقات دولية كبرى في ثلاث قارات مختلفة .

كما لفتت الصحيفة إلى ان هناك عدد قليل من اللاعبين الذين تمكنوا من التسجيل في مسابقات دولية كبرى في ثلاث قارات يتقدمهم ريكاردو أوليفيرا .

وكان “جوفينكو” قد انضم للهلال في الميركاتو الشتوي ، ولعب 8 مباريات في الدوري ، وسجل 3 أهداف وصنع هدف خلال 445 دقيقة لعب .