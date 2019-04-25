بعد 4 أيام من سلسلة التفجيرات.. سريلانكا تشهد انفجارا جديدا

كولومبو (صدى):

شهدت سريلانكا، صباح اليوم الخميس،انفاجارآ جديدآ أثار الذعر بين السكان، وذلك بعد 4 أيام فقط على سلسلة تفجيرات أدت إلى مقتل المئات.

حيث سمع دوي انفجار في بلدة بوغودا، على بُعد 40 كيلومترًا شرقي العاصمة كولومبو؛ إلا أن الشرطة السريلانكية أعلنت لاحقًا أن ” عبوة صغيرة ” انفجرت داخل حاوية للنفايات في ساحة خالية من السكان في البلدة.

وعن ذلك، تُرجح الشرطة أن يكون قد تم رمي هذه العبوة في الحاوية؛ بهدف التخلص منها.

يذكر أن قوات الجيش في سريلانكا قد نفذت أمس الأربعاء، تفجيرًا تحت السيطرة؛ لتفكيك عبوة ناسفة قُرب صالة سينما سافوي في العاصمة كولومبو، دون وقوع إصابات.