أسباب عديدة وراء إصابة الأطفال بالسمنة

أميرة خالد(صدى):

كشف خبير تغذية عن أسباب إصابة الأطفال بالسمنة المفرطة منها العضوي ومنها النفسي، ومنها ناتج عن سوء التغذية.

وحول الأسباب العضوية المسببة لإصابة الطفل بالسمنة، قال خبير التغذية إن تعرض الطفل للإصابة بإضطرابات هرمونية يعد من أبرز الأسباب، منها الإصابة بمشاكل في الغدة الصماء كالغدة الدرقية أو الكظرية.

وعن وجود علاقة بين الأدوية والسمنة عند الأطفال، أشار إلى أن بعض الأشخاص الذن يتناولون الأدوية الغنية بالكورتيزون والتي من دورها أن تعمل علي زيادة الوزن، ولكن في الأساس هي للعلاج من مشكلة ما كإصابة الطفل بالحساسية.

وبخصوص العلامات التي توضح الإصابة الطفل بالسمنة، أبان خبير التغذية أنه في حالة تواجد زيادة الوزن أو السمنة في العائلة عليك العلم أنها تلعب دور وراثي في هذا الأمر، مشددا:” يجب توخي الحذر من تعرض طفلك بالإصابة بها، كما أن كثرة تناول الطفل للأطعمة السريعة والحلويات تزيد فرص إصابته بالسمنة، وسوء التغذية التي يتعرض لها الطفل من قبل الأسرة كإهمال وجبة الإفطار وإعطاء الطفل للأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية من أبرز الأسباب”.

وبشأن علاج السمنة عند الأطفال، طالب بممارسة الرياضة وتناول الطعام الصحي الغني بجميع العناصر الغذائية التي يحتاجها جسم الطفل من أبرز النصائح التي تقدم علي الإطلاق، والتي تساعده في التخلص من السمنة، والحصول علي جسم مثالي وصحي.