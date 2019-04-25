الأهلي يستأنف تسويق ” دلجادو ” بعد رحيل خورخي

ماجد محمد(صدى):

صرحت مصادر خاصة لصحف محلية باستئناف إدارة النادي الأهلي محاولة تسويق الإسباني ألكسيس روانو دلجادو، مدافع الفريق الأول لكرة القدم.

وجاء ذلك بعدما رحل الأوروجوياني خورخي فوساتي، المدرب، الذي تمسك ببقائه.

وعن التفاصيل، طلبت الإدارة من الإسباني المقيد على لائحة الاستثمار منذ فبراير الماضي، البحث عن وجهة أخرى وتحدثت، بالتوازي مع عدد من الوكلاء لتسويقه.

يذكر أن ” دلجادو ” كان قريباً في أواخر الانتقالات الشتوية الماضية، من الانتقال إلى ناد صيني، لكن ” فوساتي ” الذي قدِم في 8 فبراير وأقيل الأسبوع الماضي، أوصى باستمراره ولو على لائحة الاستثمار، وذلك تحسباً للحاجة إليه مستقبلاً.