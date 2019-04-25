فتاة تدهس والدتها في فناء منزلهم بجازان

جازان(صدى):

باشرت الجهات المعنية أمس الأربعاء حادثة دهس فتاة لوالدتها المسنة داخل فناء منزلهم بأحد أحياء مدينة جازان.

وأوضح المتحدث الإعلامي للهلال الأحمر بجازان، بيشي الصرخي، أن غرفة العمليات تَلَقّت، مساء أمس الأربعاء عند الساعة الثامنة وثلاث دقائق، بلاغًا من مواطنة يُفيد بتعرض امرأة للدهس داخل حوش منزل في مخطط (٥) بمدينة جازان.

وأضاف على الفور تم توجيه فرقة إسعافية إلى موقع الحادث، وعند وصول الفرقة إلى موقع الحادث تَبَيّن وجود سيدة لديها إصابة برجّة؛ نتيجة تعرضها لحالة دهس.

ولفت أنه تم تقديم الخدمة الإسعافية لها، ونقلها إلى مستشفى الحياة الوطني لتلقي العلاج”؛ وذلك قبل أن تلقى السيدة مصرعها فيما بعد.