والد أحد ضحايا تفجيرات سريلانكا يكشف تفاصيل آخر لقاء بينهما

نايف السالم(صدى):

كشف والد الملاح السعودي ” هاني ” ، أحد ضحايا التفجيرات الإرهابية الأخيرة بسريلانكا، تفاصيل آخر لقاء للفقيد مع أسرته ووداعه لجميع أفراد عائلته وأسرة زوجته.

وعن ذلك، والد ” هاني ” أن ابنه تناول معهم وجبة الغداء الجمعة الماضية، وبعدها استأذن منهم لأنه سيذهب في رحلة إلى العاصمة السريلانكية كولمبو.

وأشار إلى أنه قام بتوديعهم وتوديع جدته وأعمامه، وأسرة زوجته وغادر، وذلك وفقآ لما جاء ” بعكاظ ” .

وعن اختفاء ابنه، أوضح والد ” هاني ” أن مسؤولي الخطوط السعودية تواصلوا معه وأخبروه بأن ابنه وزميله مفقودان في كولمبو؛ وذلك بعد حوادِث التفجيرات وأنه يجري البحث عنهما.

ورتبت له الخطوط ولزوجته ولشقيقه للسفر إلى سريلانكا لمتابعة إجراءات البحث عن ابنهم، مبينآ أن مسؤولي الخطوط كانوا حريصين على تخفيف وقع الصدمة عليهم.

وعند وصولهم إلى سريلانكا لم يجدوا ” هاني ” بين المصابين ومن ثم طلبوا منهم الذهاب معهم إلى المستشفى للبحث، وهناك شاهدوا ابنهم في ثلاجة الموتى.

يذكر أن الخطوط السعودية كانت قد أعلنت أمس الأول الثلاثاء عن وفاة اثنين من ملاحيها في أحدا