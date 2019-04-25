قتل واغتصب وفعل فاحشة اللواط.. السجل الأسود للإرهابي ” العرادي “

عادل الحربي(صدى):

بالنظر لقائمة الـ 37 الذين نفذ فيهم حكم القصاص ، لارتكابهم أعمالاً إجرامية في العوامية والقطيف استهدفت رجال الأمن، تجد اسم الإرهابي ” أحمد بن حسين بن علي العرادي ” .

وارتكب العرادي العديد من الجرائم البشعة من بينها مهاجمة سيارة دبلوماسية تابعة للسفارة الألمانية في بلدة العوامية بهدف إثارة الرأي العالمي تجاه موطنهما بحجة عدم استقرار الأمن الذي نجح في إسقاطهم بعملية نوعية.

واعترف الإرهابي بالشروع في قتل رجال الأمن بإطلاق النار عليهم بشكل كثيف وعشوائي، والاعتداء على الدوريات الأمنية بإطلاق النار عليها مرات عدة بمشاركة عدد من الأشخاص، والسطو المسلح على عدد من المحلات التجارية والمطاعم ببلدة العوامية وسلب مبالغ مالية وبطاقات اتصال منها، وسلب مبالغ مالية من أشخاص عدة، وسلب سيارات تحت تهديد السلاح.

إضافة إلى اعترافه بالاعتداء على سيارة الدبلوماسيين الألمان بإغلاق طريقها بإطارات وحرقها ثم مطاردتها وإطلاق النار عليها من سلاح رشاش وأيضا خطف خادمة من الجنسية الآسيوية وفعل الفاحشة بها بالقوة، وفعل فاحشة اللواط بأحد الأشخاص، وتهديده لمعلم بمدرسة العوامية المتوسطة، بإطلاق النار طلقتين في الهواء لإخافته ثم الاعتداء عليه بالضرب.