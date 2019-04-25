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  3. زوج يقدم دعوى نشوز ضد زوجته بسبب ” الدلع “

زوج يقدم دعوى نشوز ضد زوجته بسبب ” الدلع “

زوج يقدم دعوى نشوز ضد زوجته بسبب ” الدلع “
القاهرة(صدى):

أقام زوج مصري دعوى نشوز ضد زوجته بسبب كونها ” دلوعة ” على حد وصفه، وعدم تحملها للمسؤولية.

وأوضح الزوج في دعواه أن زوجته لا تعرف إعداد الطعام، وتريد عاملة منزلية قائلا: ” طلباتها كتير،ومبتعرفش تعمل أي حاجة في البيت ولا حتى بتعرف تسلق بيض ” .

وأضاف: ” كانت بتدعي إني بضربها وبشتمها وبسبها وبتشتكي بحاجات معملتهاش، للتهرب من مسؤولية أي حاجة ” .


7 تعليقات

[ عدد التعليقات: 72889 ] نشر منذ 1 ساعة

لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,

[ عدد التعليقات: 25284 ] نشر منذ 1 ساعة

طيب علمها وتتعلم ان شاء الله

[ عدد التعليقات: 3547 ] نشر منذ 59 دقيقة

تحمل اختيارك ..

[ عدد التعليقات: 72889 ] نشر منذ 54 دقيقة

اعطها كورس في الطبخ وبلاش من الفراق ,,

[ عدد التعليقات: 49328 ] نشر منذ 54 دقيقة

يعلم مين يبوعمار😂
بعضهن
شنطتها قبل الزواج ب40ريال
وبعد الزواج تبي شنطةب4000الف ريال
ولاقال زوجها لا
زعلت وتهاوش تقول كنت معززة عند اهلي
ويوم كانت عند اهلها
لابسه بجامه عليها صورةدب🐼
من كثر ماتغسلها صارت صورة كلب🐶
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😁😁

[ عدد التعليقات: 8727 ] نشر منذ 46 دقيقة

المدلله والمدلعه تقدر ترفع درجتها للخشونه نسبياً-اما الخشنه صعب تلينها ولو نسبياً-

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