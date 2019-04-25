زوج يقدم دعوى نشوز ضد زوجته بسبب ” الدلع “
أقام زوج مصري دعوى نشوز ضد زوجته بسبب كونها ” دلوعة ” على حد وصفه، وعدم تحملها للمسؤولية.
وأوضح الزوج في دعواه أن زوجته لا تعرف إعداد الطعام، وتريد عاملة منزلية قائلا: ” طلباتها كتير،ومبتعرفش تعمل أي حاجة في البيت ولا حتى بتعرف تسلق بيض ” .
وأضاف: ” كانت بتدعي إني بضربها وبشتمها وبسبها وبتشتكي بحاجات معملتهاش، للتهرب من مسؤولية أي حاجة ” .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 72889 ] نشر منذ 1 ساعة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 49328 ] نشر منذ 1 ساعة
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
ابو عمار[ عدد التعليقات: 25284 ] نشر منذ 1 ساعة
طيب علمها وتتعلم ان شاء الله
كان زمان[ عدد التعليقات: 3547 ] نشر منذ 59 دقيقة
تحمل اختيارك ..
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 72889 ] نشر منذ 54 دقيقة
اعطها كورس في الطبخ وبلاش من الفراق ,,
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 49328 ] نشر منذ 54 دقيقة
يعلم مين يبوعمار😂
بعضهن
شنطتها قبل الزواج ب40ريال
وبعد الزواج تبي شنطةب4000الف ريال
ولاقال زوجها لا
زعلت وتهاوش تقول كنت معززة عند اهلي
ويوم كانت عند اهلها
لابسه بجامه عليها صورةدب🐼
من كثر ماتغسلها صارت صورة كلب🐶
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😁😁
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 8727 ] نشر منذ 46 دقيقة
المدلله والمدلعه تقدر ترفع درجتها للخشونه نسبياً-اما الخشنه صعب تلينها ولو نسبياً-