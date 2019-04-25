زوج يقدم دعوى نشوز ضد زوجته بسبب ” الدلع “

القاهرة(صدى):

أقام زوج مصري دعوى نشوز ضد زوجته بسبب كونها ” دلوعة ” على حد وصفه، وعدم تحملها للمسؤولية.

وأوضح الزوج في دعواه أن زوجته لا تعرف إعداد الطعام، وتريد عاملة منزلية قائلا: ” طلباتها كتير،ومبتعرفش تعمل أي حاجة في البيت ولا حتى بتعرف تسلق بيض ” .

وأضاف: ” كانت بتدعي إني بضربها وبشتمها وبسبها وبتشتكي بحاجات معملتهاش، للتهرب من مسؤولية أي حاجة ” .

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