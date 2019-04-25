4.5 مليون دولار كفالة للإفراج عن رئيس ” نيسان ” السابق

وكالات(صدى):

وافقت محكمة يابانية على الإفراج عن رئيس شركة نيسان السابق، كارلوس غصن، بكفالة قدرها 500 مليون ين ما يعادل 4.5 مليون دولار.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية أنه من الممكن أن يتم الإفراج عن غصن اليوم الخميس.

وكان الادعاء الياباني قد وجه اتهاما للرئيس السابق لشركة نيسان للسيارات، وهو ” خيانة الثقة ” ، وهو الاتهام الأحدث الذي يواجهه غصن في سلسلة من الاتهامات بإساءة استخدام أموال الشركة اليابانية.

وأُلقي القبض على غصن لأول مرة في نوفمبر الماضي واحتُجز 108 أيام، ثم أُخلي سبيله بكفالة في انتظار محاكمة، ثم أُلقي القبض عليه مرة أخرى في طوكيو في الرابع من أبريل الجاري.