بدء القمة بين بوتين وزعيم كوريا الشمالية

وكالات(صدى):

انطلقت اليوم الخميس القمة التي تجمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بنظيره الكوري الشمالي كيم جونغ أون في مدينة فلاديفوستوك الروسية.

وقال بوتين لكيم إنه يتوقع أن تساعد زيارته لروسيا البلدين على فهم كيفية التوصل لتسوية في شبه الجزيرة الكورية وتعزيز العلاقات الثنائية.

وأضاف أيضا أنه يرحب بمساعي كيم لتطبيع العلاقات مع الولايات المتحدة.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد وصل في وقت سابق من اليوم الخميس الى فلاديفوستوك لعقد أول قمة له مع زعيم كوريا الشمالية.

وكان قطار كيم قد وصل الى مدينة فلاديفوستوك الساحلية شرق روسيا أمس الأربعاء، حيث من المقرر أن يلتقي الزعيمان على جزيرة قبالة سواحل المدينة.