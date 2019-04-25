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بالفيديو.. لحظة استقبال طالبة بالدفوف أمام جامعتها

بالفيديو.. لحظة استقبال طالبة بالدفوف أمام جامعتها
علي القحطاني(صدى):

وثق مقطع فيديو متداول، قيام أب وأبناءه باستقبال ابنته حديثة التخرج، بالدفوف لحظة خروجها من الجامعة.

وظهر خلال المقطع 4 شباب يدقون الدفوف، احتفالا بأختهم، ثم تقدم والدها تحوها مقدمًا لها هدية بمناسبة تخرجها.


3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 25281 ] نشر منذ 53 دقيقة

مبروك التخرج
يا ليتهم جابو معهم فيفي عبده لتحي الاحتفال

[ عدد التعليقات: 491 ] نشر منذ 52 دقيقة

عالم عايشه على طق الطيران

[ عدد التعليقات: 163 ] نشر منذ 27 دقيقة

والله مو من عادتنا ولا من تقاليدنا .. وسبحان الله هي لحالها تدرس و هي لحالها تخرجت .. تشبه بالغرب فقط لا اكثر ولا اقل .. روح البيت و احتفل انت وياهم ..

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