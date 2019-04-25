بالفيديو.. لحظة استقبال طالبة بالدفوف أمام جامعتها

علي القحطاني(صدى):

وثق مقطع فيديو متداول، قيام أب وأبناءه باستقبال ابنته حديثة التخرج، بالدفوف لحظة خروجها من الجامعة.

وظهر خلال المقطع 4 شباب يدقون الدفوف، احتفالا بأختهم، ثم تقدم والدها تحوها مقدمًا لها هدية بمناسبة تخرجها.