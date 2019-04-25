بالفيديو.. لحظة استقبال طالبة بالدفوف أمام جامعتها
وثق مقطع فيديو متداول، قيام أب وأبناءه باستقبال ابنته حديثة التخرج، بالدفوف لحظة خروجها من الجامعة.
وظهر خلال المقطع 4 شباب يدقون الدفوف، احتفالا بأختهم، ثم تقدم والدها تحوها مقدمًا لها هدية بمناسبة تخرجها.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 25281 ] نشر منذ 53 دقيقة
مبروك التخرج
يا ليتهم جابو معهم فيفي عبده لتحي الاحتفال
ابو منار[ عدد التعليقات: 491 ] نشر منذ 52 دقيقة
عالم عايشه على طق الطيران
ابن المدينة[ عدد التعليقات: 163 ] نشر منذ 27 دقيقة
والله مو من عادتنا ولا من تقاليدنا .. وسبحان الله هي لحالها تدرس و هي لحالها تخرجت .. تشبه بالغرب فقط لا اكثر ولا اقل .. روح البيت و احتفل انت وياهم ..