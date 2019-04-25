هل اختصار كتابة ” ﷺ ” فيه تقصير بحق النبي؟ .. ” المصلح ” يجيب

حمود العنزي(صدى):

أوضح الشيخ خالد المصلح الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة القصيم، أن بعض العلماء نهوا عن اختصار ” ﷺ ” معتبرين أنه يعد تقصير بحق النبي عليه السلام.

وجاء ذلك خلال رد المصلح ببرنامج ” يستفتونك ” حول حكم اختصار كلمة ” ﷺ ” وكتابة حرف ( ص ) بدلا منها.

وأكد المصلح أنه إذا كانت المساحة محددة بعدد الأحرف، ولا يستطيع الإنسان كتابة الكلمة كاملة، تكون كتابة ” ص ” خيًرا ،لأن فيها تذكير للقاريء بالصلاة على النبي ﷺ.