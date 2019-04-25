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  3. هل اختصار كتابة ” ﷺ ” فيه تقصير بحق النبي؟ .. ” المصلح ” يجيب

هل اختصار كتابة ” ﷺ ” فيه تقصير بحق النبي؟ .. ” المصلح ” يجيب

هل اختصار كتابة ” ﷺ ” فيه تقصير بحق النبي؟ .. ” المصلح ” يجيب
حمود العنزي(صدى):

أوضح الشيخ خالد المصلح الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة القصيم، أن بعض العلماء نهوا عن اختصار ” ﷺ ” معتبرين أنه يعد تقصير بحق النبي عليه السلام.

وجاء ذلك خلال رد المصلح ببرنامج ” يستفتونك ” حول حكم اختصار كلمة ” ﷺ ” وكتابة حرف ( ص ) بدلا منها.

وأكد المصلح أنه إذا كانت المساحة محددة بعدد الأحرف، ولا يستطيع الإنسان كتابة الكلمة كاملة، تكون كتابة ” ص ” خيًرا ،لأن فيها تذكير للقاريء بالصلاة على النبي ﷺ.


3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 25281 ] نشر منذ 1 ساعة

كتابة حرف ( ص ) لوحدها بدون دلالة الجمله التي قبلها او التي بعدها عن النبي صل الله عليه و سلم فهي لا تعني الصلاة على النبي وانما مجرد حرف من حروف اللغه العربيه

[ عدد التعليقات: 2466 ] نشر منذ 48 دقيقة

عن علِيٍّ قَالَ: قَالَ رسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : الْبخِيلُ مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ، فَلَم يُصَلِّ علَيَّ.

رواهُ الترمذي وقالَ: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.

[ عدد التعليقات: 72867 ] نشر منذ 39 دقيقة

جزاك الله خير ياشيخ ,,

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