هل اختصار كتابة ” ﷺ ” فيه تقصير بحق النبي؟ .. ” المصلح ” يجيب
أوضح الشيخ خالد المصلح الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة القصيم، أن بعض العلماء نهوا عن اختصار ” ﷺ ” معتبرين أنه يعد تقصير بحق النبي عليه السلام.
وجاء ذلك خلال رد المصلح ببرنامج ” يستفتونك ” حول حكم اختصار كلمة ” ﷺ ” وكتابة حرف ( ص ) بدلا منها.
وأكد المصلح أنه إذا كانت المساحة محددة بعدد الأحرف، ولا يستطيع الإنسان كتابة الكلمة كاملة، تكون كتابة ” ص ” خيًرا ،لأن فيها تذكير للقاريء بالصلاة على النبي ﷺ.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 25281 ] نشر منذ 1 ساعة
كتابة حرف ( ص ) لوحدها بدون دلالة الجمله التي قبلها او التي بعدها عن النبي صل الله عليه و سلم فهي لا تعني الصلاة على النبي وانما مجرد حرف من حروف اللغه العربيه
القرشي[ عدد التعليقات: 2466 ] نشر منذ 48 دقيقة
عن علِيٍّ قَالَ: قَالَ رسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : الْبخِيلُ مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ، فَلَم يُصَلِّ علَيَّ.
رواهُ الترمذي وقالَ: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 72867 ] نشر منذ 39 دقيقة
جزاك الله خير ياشيخ ,,