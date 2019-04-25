التعصب الكروي يقود شابا إلى المحكمة

أبوظبي(صدى):

أحالت النيابة العامة في دبي موظفاً خليجياً إلى محكمة الجنايات، بتهمة سب شخص عبر ” سناب شات ” وهدده بالقتل بعبارة: ” والله لو شفتك لاقتلك ” ،أثناء نقاشهما حول مباراة كرة قدم.

وأفاد المجني عليه بأنه تم تهديده بالقتل أثناء نقاشهما حول إحدى مباريات كرة القدم في الدوري الإماراتي.

وأوضح أن المتهم تهجم عليه فجأة وشرع في سبّه، وقدم صورة من المحادثة التي دارت بينه وبين المتهم.

ووجهت النيابة العامة إلى المتهم ارتكاب جناية التهديد باستخدام شبكة معلوماتية، وجنحة السبّ باستخدام الشبكة.