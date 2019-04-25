بالفيديو.. علاء مبارك يحتفل بذكرى تحرير سيناء

القاهرة(صدى):

بالتزامن مع الاحتفال بذكرى تحرير سيناء، نشر علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الأسبق محمد حسنى مبارك، مقطع فيديو تضمن كلمة لوالده فى عيد تحرير سيناء في 2010.

وتضمن الفيديو كلمة حسني مبارك، والتي قال فيها: ” نحتفل معا بيوم مجيد من أيام مصر وعلامة فارقة فى كفاح شعبها، يوم طوينا فيه إلى غير رجعة هزيمة عام 1967 واستعدنا سيناء بعد 15 عاما من الاحتلال ” .

وتابع: ” لقد حررنا سيناء بالحرب والسلام، لم نستسلم للهزيمة، وخضنا حرب استنزاف طويلة، وحرب تحرير بطولية، ودفعنا عن طيب خاطر بأرواح ودماء أبنائنا ومن مواردنا وثرواتنا من أجل استعادة الأرض وإنهاء الاحتلال واسترداد كرامة الوطن ” .