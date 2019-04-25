4 مناطق على موعد مع الأمطار

الرياض(صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الخميس، تنبيهات متقدمة على 4 مناطق، بخصوص الحالة الجوية في الساعات القادمة.

وأوضحت الهيئة في تنبيهها أن منطقتي عسير ،والباحة، ستشهدان هطولا لأمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة تستمر حتى التاسعة مساءا.

بينما تشهد مكة المكرمة هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة قد تؤدي لجريان السيول.

وتشهد المدينة المنورة تشكيلات من السحب المنخفضة والمتوسطة الارتفاع تتخللها سحب رعدية ممطرة تصحب برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية.