وفاة وإصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب بالباحة

الباحة(صدى):

تلقت غرفة عمليات هيئة الهلال الاحمر بمنطقة الباحة بلاغاً عن حادث انقلاب لعائلة في تمام الساعه 21:59 مساء اليوم الاربعاء على الرقم الموحد ( 997 ) الموقع الحجره بعد نقطة التفتيش بتجاه قلوه.

واوضح الناطق الاعلامي للهلال الأحمر بمنطقة الباحة ” عماد بن منسي الزهراني ” انه تم توجيه فرقتين اسعافيه من الهلال الاحمر لموقع الحادث .

وتابع: عند وصول اول فرقة أتضح وجود إصابتين وحالتين وفاة بالموقع ، إصابة خطيرة وإصابة متوسطة تم التعامل معها ونقلت عن طريق اسعافات الهلال الاحمر لمستشفى قلوه وحالتين وفاة بالموقع نسأل الشفاء للمصابين والرحمة والمغفرة للمتوفين

وفي الختام أهاب ” الزهراني ” بالمواطنين والمقيمين إبلاغ غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي على الرقم ( 997 ) او عن طريق تطبيق اسعفني عند حدوث أي مكروه، لا سمح الله،