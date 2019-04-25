وظائف شاغرة لدى صدارة للكيميائيات

فاطمة المالكي(صدى):

أطلقت شركة صدارة للكيميائيات، وظائف إدارية وهندسية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة الجبيل..

وأوضحت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى: أخصائي وظيفي- تخطيط الموارد: درجة البكالوريوس في تخصصات: (تقنية المعلومات، وعلوم الكمبيوتر)، أو أي تخصص ذي الصلة، مهندس أول صيانة- ميكانيكي: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الميكانيكية. مستشار قانوني: درجة الدكتوراه في تخصص الفقه، أو أي مجال ذي الصلة، مهندس أول صيانة- الآلات: درجة البكالوريوس في تخصص هندسة الآلات.

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