ولفرهامبتون ينضم لسلسلة القاهرين لأرسنال

طلال الغامدي(صدى):

تلقى فريق أرسنال الإنجليزي، هزيمته التاسعة في البريميرليج هذا الموسم والثالثة في مبارياته الأربع الأخيرة، عقب خسارته المستحقة بثلاثة مقابل هدف، أمام مضيفه وولفرهامبتون مساء الأربعاء في مباراة مؤجلة من المرحلة الحادية والثلاثين للمسابقة.

وتجمد رصيد أرسنال عند 66 نقطة في المركز الخامس، بفارق نقطة أمام تشيلسي، صاحب المركز الرابع، المؤهل لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

و ارتفع رصيد وولفرهامبتون، الذي استعاد نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلتين الماضيتين، إلى 51 نقطة، ليرتقي للمركز السابع، بعدما كان في الترتيب العاشر.