نايف العبادي: الربط الكهربائي بين المملكة ومصر يوفر 3 آلاف غيغاواط

عادل الحربي(صدى):

نظمت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، بالتعاون مع الشركة السعودية للكهرباء اليوم (الأربعاء)، ورشة عمل للتعاون السعودي – المصري في مجال الكهرباء، في الرياض؛ لاستكمال مشاريع التعاون بين الطرفين في مجالات الربط الكهربائي، والأبحاث والتطوير، والتدريب وتبادل الخبرات.

وأكد وكيل الوزارة لشؤون الكهرباء الدكتور نايف العبادي، أهمية التعاون السعودي – المصري في مجال الكهرباء، خصوصاً في مشروع الربط الكهربائي، إذ من المخطط أن تصل القدرات التبادلية للطاقة الكهربائية بين البلدين إلى ثلاثة آلاف ميغاواط.

وقال العبادي: ” تأتي ورشة العمل الخامسة للتعاون السعودي – المصري في مجال الكهرباء لتبادل الخبرات والمنفعة المشتركة لكلا الطرفين، وبحث أوجه التعاون المتكامل في عدة مجالات، خاصة أن البلدين يمثلان أكبر منظومتين للطاقة في المنطقة، مما يحقق التكامل في هذا المجال ” .