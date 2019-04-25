بايرن ميونخ يتأهل إلى نهائي كأس ألمانيا

نواف السالم(صدى):

أطاح بايرن ميونخ الألماني بنادي فيردر بريمن، من كأس ألمانيا لكرة القدم، بعد فوزه علهي بنتيجة 3-2، أمس الأربعاء، في مباراة الدور قبل النهائي للمسابقة.

وتقدم بايرن في الدقيقة 36 عن طريق البولندي روبرت ليفاندوفسكي، ثم عزز توماس مولر تقدم فريقه بالهدف الثاني في الدقيقة 63.

وسجل الفريق المضيف، هدفين عن طريق يويا أوساكو في الدقيقة 74 و ميلوت ريشكا في الدقيقة 75، وفي الدقيقة 80 من زمن المباراة عاد ليفاندوفسكي ليسجل هدف التأهل لفريقه من ركلة جزاء.

وتأهل الفريق البافاري لمواجهة لايبزغ في المباراة النهائية التي تقام في 25 مايو المقبل، على ملعب برلين الأولمبي.