شريف مدكور يطمئن جمهوره على صحته: قولون وأنتظر نتائج التحاليل

القاهرة(صدى):

طمأن الإعلامي المصري شريف مدكور، متابعيه وجمهوره على حالته الصحية، من خلال مقطع فيديو بثّه عبر حسابه الخاص على ” فيسبوك ” .

وجاء ذلك بعد تعرضه لوعكة صحية ألزمته دخول المستشفى أمس، ووجّه شريف مدكور، الشكر لمتابعيه وجمهوره الذين حرصوا على الاطمئنان عليه، مؤكدًا أنها كانت فحوصات طبية، وأنه ينتظر النتائج الأسبوع المقبل.

وقال الإعلامي المصري في مقطع الفيديو: ” أتوجه بالشكر لكل من اتصل بي للاطمئنان على صحتي، وأيضًا من قام بزيارتي في المستشفى ” ، متابعًا: ” أشكركم كثيرًا، ومحبتكم تعني لي الكثير ” .

وتابع شريف أنه كان يُعاني من مشكلة في القولون وبسببها اضطر للخضوع إلى إجراء منظار وأشعة بالصبغة، للوقوف على الحالة الصحية، لافتًا إلى أنه غادر المستشفى، على أن يعود للطبيب الأسبوع المقبل بعد ظهور نتائج التحاليل.