بالصور.. شن هجوم على هشام عباس بسبب ” حلويات وضحكات ” بعزاء والدته

القاهرة(صدى):

انتقد رواد مواقع التواصل الاجتماعي، المطرب المصري هشام عباس، الذي تلقّى عزاء والدته بمسجد الرحمن الرحيم في مصر الجديدة، أمس الثلاثاء.

وجاء ذلك بعد انتشار صور له وعدد من نجوم الفن في العزاء، وهم يتبادلون الضحكات ويتناولون الحلويات، بشكل أوحى للبعض أن المناسبة لم تكن عزاء.

وعلق أحد رواد مواقع التواصل، قائلًا: ” دول جايبين حلويات شرقية ف العزاا؟! ” ، وكتب آخر ساخرًا: ” يسرا مفكرة نفسها قاعدة ف عيد ميلاد ومحمد محيي اللي بيروح يعيط في الأفراح جاي يسخسخ هنا ” .

كما علق ثالث: ” الزعل والعياط ده للعيال التوتو.. إنما إحنا نضحك ونسخسخ ” ، وسخر رابع متسائلًا: ” هما فرحانين وبيضحكوا ع إيه ” .