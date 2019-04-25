الأمير خالد بن سلمان: تكاتف جهود الدول الشقيقة من أولويات المملكة لمحاربة الإرهاب

علي القحطاني(صدى):

أكد الأمير خالد بن سلمان، نائب وزير الدفاع، أن تكاتف الجهود بين الدول الشقيقة والصديقة المحبة للأمن والسلام يأتي من أولويات المملكة.

وجاء ذلك بالتزامن مع مشاركة اليوم في مؤتمر الأمن الدولي بموسكو، تأكيدًا على ذلك واستمرارًا لجهودها في محاربة الإرهاب لسلامة دول وشعوب العالم.

وقال الأمير عبر حسابه على “ تويتر ”: “ أسعدتني المشاركة في مؤتمر الأمن الدولي بموسكو والذي يأتي تأكيدًا لدور المملكة الريادي في مكافحة آفة وجذور الإرهاب وتمويله إقليميًّا ودوليًّا لأمن واستقرار المنطقة ” .

وأضاف : ” ناقشنا إرساء الاستقرار في عدد من الدول تفاديًا لتمدد الجذور الإرهابية وأهمية دور دول العالم الحاسم للتصدي لهذه الآفة الخطيرة، والحد من تمدد خطر المنظمات الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني ” .