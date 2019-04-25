مسن يلقي حفيده في فرن مشتعل لظنه أن الشيطان يسكنه

موسكو(صدى):

ألقى روسي مخمور حفيده في فرن مشتعل بعد أن ظن أن الشيطان يسكنه، وتركه يعاني من حروق شديدة أتت على 50% من جسمه، وتدخلت فرق الإنقاذ لنجدة الطفل الذي يبلغ من العمر عامين.

وتم نقل الرضيع إلى المستشفى، وهو في حالة خطيرة وعلى شفير الموت، وهو الآن يخضع للعلاج هناك.

وكان جدا الطفل يجالساه بينما تعمل والدته، عندما بدأ الجد البالغ من العمر 53 عامًا يهذي وهو مخمور، ورأى الشيطان يسكن في الطفل، فانتزعه بالقوة من أيدي زوجته قبل أن يطردها من المنزل، ويلقى بالرضيع في الفرن الحارق ليقتله.

وتم اعتقال المشتبه به وهو في حالة سكر شديدة، فقد كان يشرب الكحول منذ عدة أيام متواصلة، ويبدو أن دماغه تأثر، وهو الآن يواجه عقوبة السجن لفترة طويلة إذا أدين.