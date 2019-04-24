بالفيديو..العرفج : أتمنى أن نمنح ربات البيوت مكافأة ولو 2000 ريال

علي القحطاني(صدى):

أكد الكتور أحمد العرفج، عامل المعرفة،اليوم الأربعاء، على أهمية دور ربات البيوت في المجتمع، مطالبًا بمنح ربة البيت مكافأة مالية.

وقال العرفج خلال لقاءه في برنامج ” ياهلا ” الذي يُذاع على قناة ” روتانا خليجية ” إن ربات البيوت جنديات مجهولات، وأتمنى أن تمنح ربة البيت مكافأة ولو 2000 ريال.

في حين وجه الشكر لرجال الأمن، قائلًا : ارفع القبعة لرجال الأمن بعد إنجازهم في الزلفي، وتوجيه الملك سلمان لمنسوبي الأمانات، ارفعوا مستوى خدماتكم إلى التطلعات، دعوة لأن تكون الأمانات هي واجهة البلد الحقيقية.