بالفيديو..العرفج : أتمنى أن نمنح ربات البيوت مكافأة ولو 2000 ريال
أكد الكتور أحمد العرفج، عامل المعرفة،اليوم الأربعاء، على أهمية دور ربات البيوت في المجتمع، مطالبًا بمنح ربة البيت مكافأة مالية.
وقال العرفج خلال لقاءه في برنامج ” ياهلا ” الذي يُذاع على قناة ” روتانا خليجية ” إن ربات البيوت جنديات مجهولات، وأتمنى أن تمنح ربة البيت مكافأة ولو 2000 ريال.
في حين وجه الشكر لرجال الأمن، قائلًا : ارفع القبعة لرجال الأمن بعد إنجازهم في الزلفي، وتوجيه الملك سلمان لمنسوبي الأمانات، ارفعوا مستوى خدماتكم إلى التطلعات، دعوة لأن تكون الأمانات هي واجهة البلد الحقيقية.
#العرفج:
ربات البيوت جنديات مجهولات، وأتمنى أن تمنح ربة البيت مكافأة ولو 2000 ريال..#ياهلا_بالعرفج@arfaj1 pic.twitter.com/hB0ecJKsDP
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) April 24, 2019
اترك تعليقاً