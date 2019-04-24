القيادة تهنئ الرئيس الأوكراني بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية

الرياض(صدى):

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة للسيد فلاديمير زيلينسكي بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا.

وقال الملك المفدى: ” يسرنا بمناسبة فوزكم بالانتخابات الرئاسية في أوكرانيا أن نبعث لكم – باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، وباسمنا – أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالنجاح، ولشعب أوكرانيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار “.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لزيلينسكي بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية الأوكرانية، قال فيها: ” يسعدني بمناسبة فوزكم بالانتخابات الرئاسية في أوكرانيا أن أعرب لفخامتكم عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة، ولشعب أوكرانيا الصديق المزيد من التقدم والرقي “.