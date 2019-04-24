رويترز: شركة بريطانية تشتري 100 مليون دولار من سندات أرامكو‎

وكالات(صدى):

كشف رئيس مجلس إدارة ستاندرد لايف أبردين البريطانية لإدارة الأصول، أنها اشترت ما قيمته 100 مليون دولار من سندات شركة النفط الوطنية العملاقة أرامكو السعودية، التي طرحتها في باكورة إصداراتها الدولية.

وبحسب وكالة ” رويترز ” ، قال مارتن جيلبرت، خلال مؤتمر للقطاع المالي بالرياض، ” أعتقد أنها صفقة أحدثت تحولًا في السوق السعودية “ .

يذكر أن أرامكو تلقت طلبات اكتتاب بأكثر من 100 مليار دولار في إصدار السندات بحلول التاسع من أبريل؛ حتى بعدما قالت نشرة الإصدار، إن المملكة لن تضمن سندات أرامكو، لكن الشركة آثرت بيع ما قيمته 12 مليار دولار فقط.