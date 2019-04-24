استفتاء: العويران أفضل لاعب في تاريخ المملكة

نواف السالم(صدى):

وضعت صحيفة ” ماركا ” الإسبانية، الثلاثي ” سعيد العويران، ماجد عبد الله، ويوسف الثنيان ” ، ضمن قائمتها في استفتاء ضخم لأفضل 3 لاعبين في تاريخ المملكة .

وأجرت ” ماركا ” ، استفتاء ضخم لاختيار أفضل لاعب في تاريخ بعض الدول العالمية والآسيوية والأفريقية، إذ شارك في التصويت 22 دولة مختلفة، يختارون لاعب واحد من 3 اختيارات كحد أدنى، ويمكن للمشجعين والقراء اختيار لاعبهم المفضل عبر موقع الصحيفة الإلكتروني من أي مكان بالعالم.

وشهد التصويت تصدر اللاعب سعيد العويران ترتيب الثلاثي بنسبة تصل إلى 49 في المئة، يليه ماجد عبد الله بنسبة 32 في المئة، ثم يوسف الثنيان بنسبة 19 في المئة، مع مشاركة حوالي 170 ألف شخص في التصويت حتى الآن.