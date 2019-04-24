إغلاق مدرسة بالليث لقلة عدد الطالبات بها

نايف السالم(صدى):

أصدرت الإدارة التعليمية بمحافظة الليث، قرارًا بإغلاق مدرسة الرنيفة المتوسطة والثانوية – بنات – بدءاً من العام الدراسي المقبل؛ لقلة عدد الطلاب لها.

وطالب عدد من أولياء الأمور، المسؤولين في وزارة التعليم، بالعدول عن قرار إغلاق مدرستهم الوحيدة في القرية والتي أنشئت عام 1412، أي قبل ثلاثة عقود.

وأوضح أولياء الأمور، أن أقرب مدرسة تبعد عنهم حوالي 35 كيلومتراً في يلملم، حيث الطريق إليها لم تتم سفلتته بشكل كامل، بالإضافة إلى أنه يشقّ ويقطع عدة أودية ما تشكَّل خطراً محتوماً على أرواح الطالبات لاسيما وقت هطول الأمطار وجريان الأودية.