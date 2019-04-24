بالفيديو.. يوسف القفاري : المواطن هو حائط الصد الأول عن هروب العاملة المنزلية
علق الرئيس التنفيذي لشركة مهارة للموارد البشرية، يوسف القفاري، على مشكلة هروب العمالة المنزلية، محذرًا المواطنين من نصب واحتيال مكاتب الاستقدام.
وقال القفاري خلال لقاءه في برنامج ” الراصد ” اليوم الأربعاء، إنه يجب أن يكون المواطن هو حائط الصد الأول عن هروب العاملة المنزلية بالإبلاغ وعدم التعامل معهم.
وأضاف القفاري قائلًا : شركات الموارد البشرية مرخصة من الدولة ووجدت لكي تجد الحلول لتوفير القوى العاملة.
فيديو | الرئيس التنفيذي لشركة مهارة للموارد البشرية لـ #الراصد: يجب أن يكون المواطن هو حائط الصد الأول عن هروب العاملة المنزلية بالإبلاغ وعدم التعامل معهم.@yousefalgafari @MLSD_SA @AljawazatKSA pic.twitter.com/kuxizXU0zs
— الراصد (@alraasd) April 24, 2019
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