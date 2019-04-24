بالفيديو.. يوسف القفاري : المواطن هو حائط الصد الأول عن هروب العاملة المنزلية

علي القحطاني(صدى):

علق الرئيس التنفيذي لشركة مهارة للموارد البشرية، يوسف القفاري، على مشكلة هروب العمالة المنزلية، محذرًا المواطنين من نصب واحتيال مكاتب الاستقدام.

وقال القفاري خلال لقاءه في برنامج ” الراصد ” اليوم الأربعاء، إنه يجب أن يكون المواطن هو حائط الصد الأول عن هروب العاملة المنزلية بالإبلاغ وعدم التعامل معهم.

وأضاف القفاري قائلًا : شركات الموارد البشرية مرخصة من الدولة ووجدت لكي تجد الحلول لتوفير القوى العاملة.