القطاع الصحي بـ ” بدر ” : لا صحة لانتشار فيروس قاتل يصيب الأطفال

نايف السالم(صدى):

كشف القطاع الصحي في محافظة بدر التابعة لمنطقة المدينة المنورة، حقيقة ما تم تداوله حول انتشار فيروس قاتل يصيب الأطفال في مستشفى بدر العام، ووفاة طفل بذلك الفيروس.

وأكد القطاع الصحي ببدر، عدم صحة هذه الأنباء جملة وتفصيلاً، مؤكدًا أنه لا توجد حالات وبائية في نطاق محافظة بدر.

وقال القطاع الصحي بمحافظة بدر في بيان صحفي، غنه إشارة لما تم تداوله هذه الأيام حول انتشار فيروس قاتل يصيب الأطفال في مستشفى بدر العام، ووفاة طفل بهذا الفيروس، فإن ما يتم تداوله غير صحيح جملة وتفصيلاً. مؤكدًا أنه لا توجد حالات وبائية في نطاق محافظة بدر.