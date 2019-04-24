” صحة جدة ” توضح آخر تطورات الحالة الصحية لمعلمات الليث

نايف السالم(صدى):

كشف المتحدث باسم ” صحة جدة ” عبدالرحمن الصحفي، آخر مستجدات الحالة الصحية للمعلمات المصابات في حادث الليث صباح اليوم.

وأوضح أن مستشفى الليث استقبل تسع حالات، إثر حادث مروري تعرضت له عدد من المعلمات شرقي الليث، مضيفًا أنه تم تنويم أربع حالات بينهم ثلاث معلمات تتراوح إصاباتهن بين الخفيفة والمتوسطة، ولا زلن يتلقين الخدمات الطبية والعلاجية اللازمة تحت إشراف طاقم طبي بالمستشفى.

وأفاد بأنه تم خروج أربع حالات، وتحويل حالة واحدة لمعلمة إلى مستشفى الملك عبدالعزيز بجدة، حيث تعاني من كسر في كاحل القدم اليمنى.

يذكر أنه قد وقع حادث مروري اليوم على طريق ” غميقة- العين الحارة ” شرقي محافظة الليث، بين مركبتين إحداهما ” فان ” تقل سبع معلمات وسائقهن، والأخرى من نوع ” جيب شاص ” يقودها أحد المواطنين؛ نتج عنه إصابة السبع معلمات والسائق وقائد المركبة الأخرى.

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