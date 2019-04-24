مراهق يفضح والدته بسبب الأفلام الإباحية

لندن(صدى):

أرسل مراهق من المملكة المتحدة، رسالة من والدته الغاضبة على “ تويتر ”، والتي تتهمه فيها بأنه شاهد المواد الإباحية على جهاز “ آيباد ” الخاص بعملها، وهو ما قد يتسبب في طردها من العمل.

ووجد المئات من مستخدمي “ تويتر ”، أن المنشور مضحكاً وقاموا بالتشفي في الشاب، فعلق أحدهم ساخرًا: “ هاها ضُبطت! ”، وكتب آخر: “ لقد وقف الشاي في حلقي عندما قرأت تغريدتك. ”

يذكر أن الحكومة البريطانية تعتزم حظر جميع المواقع الإباحية للمقيمين في المملكة المتحدة، على أن يكون الدخول إليها عبر بطاقة الهوية أو جواز السفر أو دفع 5 جنيهات إسترلينية.