سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح مثيرة للأتربة غدا على المملكة
نشرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ، عبر صفحتها الرسمية بتويتر ، توقعاتها لطقس غدًا على عدد من المناطق بالمملكة .
وقالت الهيئة ” يتوقع بمشيئة الله تعالى تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة ومثيرة للأتربة والغبار ، مرتفعات جازان ، مرتفعات عسير ، مرتفعات الباحة ، ومرتفعات مكة المكرمة ” .
” كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الجنوبية ، المرتفعات الجنوبية الغربية ، مكة المكرمة ، والمدينة المنورة ” .
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