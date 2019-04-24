هروب مسئول سوداني شغل 12 منصبا بالسكة الحديد

الخرطوم(صدى):

عقب الكشف عن وجود فساد مالي وإداري بهيئة السكة الحديد بالسودان ، هرب مسؤول كان يشغل 12 منصباً بالسكة الحديد ، حيث يشغل شخص واحد كل تلك المناصب، أبرزها نائب مدير عام الهيئة و11 منصباً كمدير لمشروعات مختلفة يتقاطع العمل بينها.

وكشفت صحف سودانية ،أن ذلك أدى لحدوث تجاوزات وتأخير العمل في مشروعات مختلفة، فضلاً عن مخالفات في استيراد مواسير للهيئة.

ووفقاً لخطاب رسمي تقدم مدير مشروع ” أبو جابرة نيالا الخط الموازي ” المهندس محمد علي حسابو مرسل لوزير النقل ومدير عام الهيئة بتاريخ 20 أغسطس 2018، شكا فيه من تجاوزات كبيرة لنائب المدير العام للتخطيط والمشروعات والنظم باستخدام نفوذ الوزير السابق، وشغله 12 منصباً في الهيئة، مطالباً بالتحقيق وتقصي الحقائق حول التجاوزات.