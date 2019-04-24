بالفيديو.. تمساح حوطة بني تميم هارب من مهرجان لعروض الحيوانات

علي القحطاني(صدى):

أثار التمساح الذي ظهر في شوارع محافظة حوطة بني تميم، التساؤل حول كيفية وصوله المحافظة.

واتضح أن التمساح تمَّ فقدانه قبل عدة أيام خلال مهرجان لعروض الحيوانات في المحافظة، حيث كان يتم تقديم عروض للحيوانات.

وقد أبلغ أحد مسؤولي المهرجان مركز الشرطة بالمحافظة، عن هروب التمساح في غفلة من الحراس والمدربين.

وورد بلاغ من شبان يفيد بمشاهدتهم تمساح بالقرب من أحد الشوارع العامة، حيث تمكّن رجال الأمن من الإمساك به وتسليمه لصاحبه في المهرجان.

اقرأ أيضًا: