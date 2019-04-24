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شركة علم تعلن عن وظيفة إدارية بالرياض

شركة علم تعلن عن وظيفة إدارية بالرياض
فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة علم عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) توفر وظيفة إدارية شاغرة، للعمل بالشركة بمدينة الرياض.
وأوضحت الشركة أن الوظيفة بمسمى (مدير العلامة التجارية Brand Manager)، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.
المسمى الوظيفي:
– مدير العلامة التجارية (Brand Manager).
الشروط:
1- درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص التسويق.
2- خبرة لا تقل عن خمس سنوات.
والتقديم متاح الآن، اليوم الأربعاء 2019/04/24م، وينتهي عند إكتفاء العدد المطلوب، ولمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي هنـــا (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة)


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