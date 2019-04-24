شركة علم تعلن عن وظيفة إدارية بالرياض

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة علم عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) توفر وظيفة إدارية شاغرة، للعمل بالشركة بمدينة الرياض.

وأوضحت الشركة أن الوظيفة بمسمى (مدير العلامة التجارية Brand Manager)، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:

– مدير العلامة التجارية (Brand Manager).

الشروط:

1- درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص التسويق.

2- خبرة لا تقل عن خمس سنوات.

والتقديم متاح الآن، اليوم الأربعاء 2019/04/24م، وينتهي عند إكتفاء العدد المطلوب، ولمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي هنـــا (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة)