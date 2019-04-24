الأرمن يجبرون أردوغان على فتح أرشيف بلاده

أنقرة(صدى):

حاول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، التصدي لحملة التعاطف الدولية مع الأرمن وذلك في ذكرى الإبادة التي نفذتها تركيا بحقهم.

وأعلن أردوغان، اليوم الأربعاء، أن أرشيف بلاده مفتوح حتى النهاية لكل من يريد معرفة الحقيقة بشأن ” إبادة الأرمن ” ، مضيفًا: التهجير شيء، والمجازر شيء آخر.

ولم يتطرق الرئيس التركي، للرواية التاريخية الأرمينية واكتفى بتذكير الدول الكبرى بجرائمها في مناطق مختلفة حول العالم، مضيفًا: من يحاولون تلقين تركيا دروسا في حقوق الإنسان عبر المزاعم الأرمنية، ماضيهم ملطخ بالدماء.

وشهدت العديد من مدن العالم، اليوم الأربعاء، احتفالات بذكرى الإبادة التي توافق 24 أبريل من كل عام، وهو اليوم الذي شهد صدور أمر عثماني باعتقال و قتل وتهجير المثقفين الأرمن، ضمن حملة ضخمة شنتها القوات التركية لإخراج هذا الشعب من أراضيه.