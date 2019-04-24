بالصور.. ريهام حجاج تقيم حفل زفاف سري وتغير اسمها في الدعوة

القاهرة(صدى):

أقامت الفنانة ريهام حجاج ليلة أمس حفل زفافها على زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة طليق النجمة ياسمين عبد العزيز رغم أنهما تزوجا منذ شهور.

و تم إعداد الحفل ليكون أقرب لسهرة خاصة، وأقامتها ريهام بسرية شديدة، وغنى في الحفل رامي عياش ومحمود العسيلي،وغيّرت اسمها في الدعوة الموجهة لرفاق الفن، حيث وقعتها باسم “ ريهام حلاوة ” و ” محمد حلاوة ” ، ولبى الدعوة عدد قليل من نجوم مسلسلها الأخير “ كارمن ” بالإضافة إلى الفنانتين يسرا ووفاء عامر وإلهام شاهين.

وكانت ريهام أكدت نبأ زواجها، مع الإشارة إلى أنّ زواجها “عُقد رسميًّا” وليس عرفيًّا، وتمت الإجراءات منذ أسابيع قليلة.