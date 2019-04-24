بالصور.. ريهام حجاج تقيم حفل زفاف سري وتغير اسمها في الدعوة
أقامت الفنانة ريهام حجاج ليلة أمس حفل زفافها على زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة طليق النجمة ياسمين عبد العزيز رغم أنهما تزوجا منذ شهور.
و تم إعداد الحفل ليكون أقرب لسهرة خاصة، وأقامتها ريهام بسرية شديدة، وغنى في الحفل رامي عياش ومحمود العسيلي،وغيّرت اسمها في الدعوة الموجهة لرفاق الفن، حيث وقعتها باسم “ ريهام حلاوة ” و ” محمد حلاوة ” ، ولبى الدعوة عدد قليل من نجوم مسلسلها الأخير “ كارمن ” بالإضافة إلى الفنانتين يسرا ووفاء عامر وإلهام شاهين.
وكانت ريهام أكدت نبأ زواجها، مع الإشارة إلى أنّ زواجها “عُقد رسميًّا” وليس عرفيًّا، وتمت الإجراءات منذ أسابيع قليلة.
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