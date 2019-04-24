فيديو مخيف لشبح يتسلل داخل غرفة نوم ليلا

واشنطن(صدى):

أٌصيب عدد من المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، بالصدمة والخوف ، عقب نشر رجلا امريكيا لمقطع فيديو من داخل غرفة نومه .

وكان وضع الرجل كاميرا مراقبة داخل غرفته لمراقبة سريره ليلًا؛ لشكه بأن شيئًا ما يشاركه السرير أثناء نومه.

وأظهر الفيديو الذي نشره الرجل على مواقع التواصل الاجتماعي، خيال رأس يتحرك على حافة السرير، ويقوم بسحب الغطاء ثم إعادته ثانية.

وقالت ابنة الرجل إنها هي أيضًا أصيبت برعب شديد بعد مشاهدتها الفيلم، مضيفة: ” وضع والدي الكاميرا؛ بعد أن شعر عدة مرات بأن هناك ما ينسل للسرير بعد نومه، وهذا ما وجدناه وهو في الحقيقة أمر مرعب “ .