دخول عادل إمام المستشفى سرًا لتدهور حالته الصحية

القاهرة(صدى):

أكد مصدر مقرب من عادل إمام أن الحالة الصحية للزعيم ساءت في الأيام الأخيرة مما أدى إلى دخوله إلى أحد المستشفيات الخاصة بشكل سري.

وأضاف أنه ظل به حتى تحسنت صحته ثم غادره، وعاد إلى بيته، وأن السبب الرئيسي لتوقف تصوير مسلسل ” فلانتينو ” ، الذي كان من المفروض أن يخوض به الزعيم سباق رمضان الدرامي هذا العام، هو أن الحالة الصحية للزعيم لم تسمح له بمواصلة التصوير وتوقف أكثر من مرة نتيجة خوله في عدة أزمات صحية.

يذكر أن المخرج رامي إمام أكد أن حالة والده الصحية جيدة وأنه لا صحة لما تردد عن تدهور صحته وأن السبب في تأجيل المسلسل يكمن في الأزمة الإنتاجية التي تعرض لها المسلسل.