محمد صلاح يظهر مع نساء يرتدين زيًا كاشفًا

نواف السالم(صدى):

فتح الدولي المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول الإنجليزي، باب الجدل والانتقاد عليه خلال مشاركته في فعاليات حفل مجلة ” تايم ” الأمريكية لإعلان قائمتها السنوية لأكثر 100 شخصية مؤثرة في العالم.

وظهر محمد صلاح، مع الممثلة إميليا كلارك الشهيرة بدور ” دينيريس تارجيريان ” والملقبة في مسلسل ” صراع العروش ” بلقب ” أم التنانين ” ، وكذلك مع لاعبة كرة القدم بمنتخب أمريكا للسيدات أليكس مورجان، التي أعلنت انضمامها لكتيبة مشجعي نادي ليفربول الإنجليزي، بعد صورة لها مع محمد صلاح.

وكانت المرأتين ترتدان زيًا كاشفًا، ما جعله في مرمى الانتقادات.