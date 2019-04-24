” السبانخ والمكسرات ” .. أطعمة تساعد على تقوية الأظافر

أميرة خالد(صدى):

أكد الأطباء، أن تناول الطعام الصحي يؤثر على صحة الأظافر الضعيفة والمتقصفة حيث هناك بعض الأطعمة التي تقوي الأظافر وتحافظ علىها.

ويعود ضعف الأظافر في أغلب الأحيان إلى نقص فيتامين ب 12 أو حمض الفوليك، لذا ينصح بالإكثار من تناول البقوليات والأوراق الخضراء الداكنة مثل السبانخ والجرجير.

كما أن البروتين عنصر أساسي في تكوين الشعر والأظافر، لذا فإن نقصه في الجسم يؤدي بسهولة على هشاشة الأظافر وجفاف الشعر. أكثري من تناول البيض المسلوق والأطعمة الأخرى الغنية بالبروتينات.

إذا كنت تعانين من تقصف أظافرك أو سهولة تكسرها، ازيدي من نسبة الأحماض الدهنية الطبيعية في طعامك مثل المكسرات حيث أنها تحافظ على البشرة من الجفاف وتعالج هشاشة الأظافر.