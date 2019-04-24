في يوم ميلاده.. أبرز المحطات الفنية والشخصية في حياة ” عبادي الجوهر “

أميرة خالد(صدى):

يحتفل النجم عبادي الجوهر، اليوم الأربعاء، بعيد ميلاده الـ66، حيث أنه واحدًا من أفضل المطربين على الساحة العربية،حيث قام بتسجيل أكثر من 50 ألبوم غنائي طوال مسيرته الفنية.

ولد في يوم 24 أبريل، العام 1953، ونشأ وسط عائلة بسيطة، عاش يتيمًا، حيث تُوفي والده محمد الجوهر، بعد ولادته بـ3 سنوات، ربته والدته، وقامت على ورعايته برفقة شقيقه الأكبر عبد الرحمن.

وفي إحدى لقاءات الفنان عبادي الجوهر قال: ” تعلمت عزف العود في الـ11 من عمري، وهذه كانت أول مرة أمسك العود فيها بحياتي، أعزف يوميًا 8 ساعات، وعندما بلغت الـ14 عامًا التقيتُ الفنان طلال مداح وغنيت له واحدة من أغنياته، فانبهر بأدائي، ثم وقّع معي عقدًا، انطلقتُ وعرفني الجمهور “ .

ويمتلك عبادي 50 ألبومًا غنائيًا و10 أسطوانات و7 ألبومات ريمكس و12 ألبومًا مشتركًا، كما شارك في 5 أغنيات وطنية، ومن أشهر أغانيه ” ياغزال، ماقلتلك، مشاوير، مراسيلي، مدري، رحال “ ، وغيرها، وله تجربة وجيدة مع التترات حيث غنّى تتر مسلسل ” ساق البامبو “ في رمضان 2016.

وقدم الفنان خالد عبد الرحمن، لعبادي الجوهر قصيدة ” قد الحروف “ ، ولحنها عبادي، وكانت من أجل الفنانة نجاة الصغيرة، إلا أنها في هذا الوقت كانت قد أعلنت اعتزالها فطلب اللحن عدد من الفنانين، وفازت به أصالة.

وظهر عبادي الجوهر، في عام 2012،في ديو مع الفنانة الراحلة وردة الجزائرية، بعنوان ” زمن ما هو زماني “ ، وهو ما أحدث ضجة كبيرة.