بالصور.. إصابة 7 معلمات ومواطن في حادث مروري بطريق غميقة – العين الحارة

نايف السالم(صدى):

شهد طريق ” غميقة – العين الحارة ” شرقي محافظة الليث ظهر اليوم حادث مروري؛ أسفر عن إصابة سبع معلمات ومواطن.

وعن تفاصيل الحادث، فإن سيارة من نوع ” فان ” تقل عدد سبع معلمات يعملن بإحدى مدارس قطاع جدم- شرقي المحافظة، قد اصطدمت بسيارة أخرى من نوع ” جيب شاص ” يقوده أحد المواطنين، وذلك على طريق غميقة – العين الحارة.

وأسفر الحادث عن إصابة المعلمات بإصابات راوحت بين كسور ورضوض، بالإضافة إلى إصابة قائد السيارة الأخرى وتم نقل المصابين إلى مستشفى الليث العام.

وقام مرور الليث وسيارات الإسعاف بالهلال الأحمر والدفاع المدني، ودوريات شرطة الليث ممثلة في مخفر شرطة غميقة بمباشرة الحادث.